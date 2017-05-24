Луценко озвучив суми хабарів, які пропонували співробітникам Генпрокуратури

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Генеральний прокурор Юрій Луценко з трибуни Верховної Ради озвучив суми хабарів, які пропонували низці слідчих ГПУ протягом минулого року.
Як зазначив генпрокурор, звітуючи в парламенті про рік своєї діяльності на посаді у середу, 24 травня, співробітники прокуратури неодноразово отримували "спокусливі" пропозиції.
Окрема гордість прокуратури – ті слідчі, які відмовляються від хабарів і арештовують тих, хто їх пропонує. Зокрема, слідчий Кіровоградської прокуратури відмовився від хабара в розмірі 35 тисяч доларів, військовий прокурор Львівського гарнізону відмовився від хабара в 40 тисяч доларів, військовий прокурор Південного регіону – від хабара в 55 тисяч доларів, а слідчий Генеральної прокуратури, який виїхав з окупованої території Луганської області, відмовився від хабара в 200 тисяч доларів,
– розповів Луценко.
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На його думку, такі дії свідчать про "процес оновлення та оздоровлення в прокуратурі".
До слова, прем'єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що учасників розслідування організації та функціонування так званих податкових майданчиків, пов'язаних з колишнім міністром доходів і зборів України часів Азарова Олександром Клименком, необхідно нагородити.