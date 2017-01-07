Луценко озвучив цифру незаконних судових рішень, скасованих у 2016 році

Упродовж 2016 року було скасовано майже тисячу незаконних судових рішень. Таким чином, Генеральній прокуратурі вдалось попередити втрати держави на суму 2,3 мільярда гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, загалом за позовами ГПУ на користь громадян та держави в 2016 році було присуждено 15,5 мільярда гривень.

"Реально повернуто за рік 9 млрд грн", – додав Луценко.

До слова, раніше Луценко розповів, що у 2016 році Генеральна прокуратура України повернула державі 94 тисячі гектар землі.