Луценко озвучив цифру незаконних судових рішень, скасованих у 2016 році

Упродовж 2016 року було скасовано майже тисячу незаконних судових рішень. Таким чином, Генеральній прокуратурі вдалось попередити втрати держави на суму 2,3 мільярда гривень.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко.
За його словами, загалом за позовами ГПУ на користь громадян та держави в 2016 році було присуждено 15,5 мільярда гривень.
"Реально повернуто за рік 9 млрд грн", – додав Луценко.
До слова, раніше Луценко розповів, що у 2016 році Генеральна прокуратура України повернула державі 94 тисячі гектар землі.
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