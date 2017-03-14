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Луценко: Російську агресію спричинив страх Януковича перед власним народом

18:40, сьогодні 121 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко

Сьогодні Генеральна прокуратура України передала до суду справу Віктора Януковича.

"1 березня 2014 року громадянин Янукович для легалізації війни проти держави склав та підписав лист до президента РФ з проханням використати російські війська проти України. Путін у свою чергу звернувся до Ради Федерацій про дозвіл використовувати війська на території України. Рада надала такий дозвіл. Внаслідок таких дій була окупована українська територія – АР Крим", – так виклав під час брифінгу в Генпрокуратурі юридичний бік справи військовий прокурор Руслан Кравченко.

Окрім суто правових аспектів генпрокурор Юрій Луценко зауважив на психологічній складовій справи номер один.

"Я вважаю, що злочин, який ми сьогодні інкримінуємо Віктору Януковичу це наслідок притаманних йому рис: відчаю, злоби та страху. – зазначив Юрій Луценко. – Янукович боявся український народ все своє життя. Навіть в той день, коли присягав на український Конституції та Біблії. Янукович боявся український народ, коли тікав після розстрілу Небесної Сотні із Києва в Харків, коли тікав із Харкова до Донецька, із Донецька до Криму, із Криму у супроводі російського спецназу до Російської Федерації. Саме цей всепоглинаючий кримінальне єство Януковича страх і був основним мотивом того, що він вчинив потім. Намагаючись знайти захист в керівництва Російської Федерації, він підписав листа – два листа – якими запросив російські війська на територію власної держави – для окупації власної держави, якій він присягав".

Теги: Політика Віктор Янукович Україна-Росія Юрій Луценко ГПУ
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