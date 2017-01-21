Луценко сказав, коли розпочнеться судове засідання у справі держзради Януковича

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що суд у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича почнеться в лютому 2017 року.

Генпрокурор також зазначив, що судове засідання, на якому було прийнято рішення надати дозвіл ГПУ на заочне досудове слідство по справі Януковича, тривало 15 годин.

Читайте також: Суд в Англії завершив розгляд справи про "3-мільярдну позику Януковичу"

Печерський суд дав дозвіл на заочне досудове слідство у справі про державну зраду побіжного Януковича! У лютому ми почнемо і власне судовий процес, де прокуратура на підставі незаперечних доказів буде просити покарання зрадника,

– написав він на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що печерський районний суд Києва дозволив провести заочне розслідування, а також відмовив адвокатам колишнього президента Віктора Януковича у проведенні виїзного судового засідання в Росії.