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Луценко сказав, коли розпочнеться судове засідання у справі держзради Януковича

09:44, сьогодні 80 Читать новость на русском
Віктор Янукович
Віктор Янукович / joinfo

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що суд у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича почнеться в лютому 2017 року.

Генпрокурор також зазначив, що судове засідання, на якому було прийнято рішення надати дозвіл ГПУ на заочне досудове слідство по справі Януковича, тривало 15 годин.

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Печерський суд дав дозвіл на заочне досудове слідство у справі про державну зраду побіжного Януковича! У лютому ми почнемо і власне судовий процес, де прокуратура на підставі незаперечних доказів буде просити покарання зрадника,
– написав він на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що печерський районний суд Києва дозволив провести заочне розслідування, а також відмовив адвокатам колишнього президента Віктора Януковича у проведенні виїзного судового засідання в Росії.

Теги: Україна Політика Печерський суд Києва Віктор Янукович Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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