Любляча дружина і третє чудо: реакція соцмереж на звільнення Насірова з СІЗО

Ввечері 16 березня відсторонений очільник ДФС Роман Насіров вийшов з СІЗО. За нього внесли заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.
Розмір застави Насіров став рекордоним, серед тих, які вносили українські чиновники.
В соцмережах на звільнення Насірова відреагували миттєво. Одні користувачі нагадали, що Насіров обіцяв раніше заставу не вносити, адже в нього немає таких грошей. Інші іронізують з приводу безмежної любові його дружини, які власне і внесла заставу за свого чоловіка.
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