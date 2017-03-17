Любляча дружина і третє чудо: реакція соцмереж на звільнення Насірова з СІЗО

Ввечері 16 березня відсторонений очільник ДФС Роман Насіров вийшов з СІЗО. За нього внесли заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.

Розмір застави Насіров став рекордоним, серед тих, які вносили українські чиновники.

В соцмережах на звільнення Насірова відреагували миттєво. Одні користувачі нагадали, що Насіров обіцяв раніше заставу не вносити, адже в нього немає таких грошей. Інші іронізують з приводу безмежної любові його дружини, які власне і внесла заставу за свого чоловіка.

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Нарисовал про Насирова и его выход под залог в 100 млн гивен pic.twitter.com/UEpLvngI4C — Карикатурист (@nightseparator) 16 марта 2017 г.

Насиров, на выход. Жена внесла 100 млн. А вы говорите любви не существует. — Дядя Саша (@ddya_sasha) 16 марта 2017 г.

Источник в ГПУ: Чтобы Насиров не сбежал, к нему приставят вахтера из Феофании. — Миня аж трисёт!!! (@ukupnik13) 16 марта 2017 г.

3 дня назад Насиров уверял,что у него нет 100 млн.грн для залога. Всего за 3 дня он нашел деньги. Жена внесла залог, скоро выйдет #Nasirov — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 16 марта 2017 г.

Насиров в СИЗО излечился от инфаркта, заработал 100 млн грн, а ты всё никак не начнёшь к лету худеть — Тарас (@tarasmi) 16 марта 2017 г.

Фсе, Насиров на своем кортеже умчался в ночь.

Лондон, встречай! — Календула (@classycalendula) 16 марта 2017 г.

Р.Насиров вошел в книгу рекордов - ему купили браслет за 100 000 000. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 16 марта 2017 г.

Слава Иисусу.... ещё неделю назад Насиров не мог ходить! Но мы молились и вот он исцелился и на свободе! https://t.co/8MPSKe2kQE — Ukraine Right Now (@UkraineRightNow) 16 марта 2017 г.

Если Насиров сбежит, то пускай бегут уже и те кто его отпустил. Я вообще против убийств. — Мирослав Гай (@miroslavgai) 16 марта 2017 г.

А знаете ли вы, что если выложить 100 миллионов гривен Насиров из купюр в 1 гривну дорожкой, то будет длина 11700 км — Dina Fidarova (@DinaFidarova) 16 марта 2017 г.

То Насиров лежал пластом, потом взял и пошел.

То говорил, что у него никогда в жизни не было 100 млн. гривен, но жена нашла.

Ждем 3 чуда. — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 16 марта 2017 г.

Что бы отработать эти 100 млн Насиров должен вернуться на должность — Циган-аудитор (@XX0XOL) 16 марта 2017 г.