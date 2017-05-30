Маршрутка зіткнулась з мікроавтобусом на Запоріжжі, постраждало понад 30 людей

У Запорізькій області на трасі Харків – Сімферополь сталося ДТП за участю рейсового автобуса "Богдан" та мікроавтобуса "Мерседес Sprinter", внаслідок аварії постраждали 32 людини.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

За словами очевидців, рейсовий автобус рухався з Терпіння в Мелітополь – під час зіткнення близько десятка людей в салоні їхали стоячи.

На щастя, обійшлось без жервт, та 13 осіб з різними травмами госпіталізували до мелітопольської лікарні. У багатьох постраждалих попередньо діагностовано черепно-мозкові травми і переломи кінцівок, в одного з потерпілих, ймовірно, перелом хребта.

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