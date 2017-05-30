12:25
30 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православна хода проти хіп-хопу. Юний Гамлет у Росії
Вєсті Кремля
23:52, 29 травня
Вєсті.UA. Спортивні амбіції Захарченка. Секс-символ у Верховній Раді
Вєсті.UA
23:01, 29 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 11:00: Жертви урагану в Москві. Протести у Венесуелі
Випуск новин
11:42, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Маршрутка зіткнулась з мікроавтобусом на Запоріжжі, постраждало понад 30 людей

10:44, сьогодні 454 Читать новость на русском

У Запорізькій області на трасі Харків – Сімферополь сталося ДТП за участю рейсового автобуса "Богдан" та мікроавтобуса "Мерседес Sprinter", внаслідок аварії постраждали 32 людини.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

За словами очевидців, рейсовий автобус рухався з Терпіння в Мелітополь – під час зіткнення близько десятка людей в салоні їхали стоячи.

На щастя, обійшлось без жервт, та 13 осіб з різними травмами госпіталізували до мелітопольської лікарні. У багатьох постраждалих попередньо діагностовано черепно-мозкові травми і переломи кінцівок, в одного з потерпілих, ймовірно, перелом хребта.

Читайте також: У Києві Lexus влетів у групу людей: водій зник

Теги: Україна Фотоновини Запоріжжя Аварії та ДТП ДСНС
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Ахметов отримав контроль над найбільшим українським металургійним підприємством
 8 травня , 17:34
Загострення на Донбасі: у штабі повідомили про багатьох поранених українських воїнів
 30 березня , 18:20
Авдіївка знову без світла
 30 березня , 09:21
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук