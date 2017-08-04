Медведєв прибув до окупованого Криму

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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прибув з візитом в окуповану Феодосію.
Як повідомляють російські ЗМІ, Медведєв провів нараду щодо перспектив розвитку промисловості в окупованому Крим иа Севастополі.
Зустріч відбулася на суднобудівному заводі "Море". На зустрічі також були присутні російські віце-прем’єри Аркадій Дворкович і Дмитро Рогозін, підконтрольні Кремлю "глава Криму" Сергій Аксьонов і "тимчасовий глава Севастополя" Дмитро Овсянніков.
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Українське МЗС поки не прокоментували візит Медведєва в анексований Крим. Однак раніше у відомстві відзначали, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних.