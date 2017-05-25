Міністр внутрішніх справ роз’яснив неоднозначну заяву Матіоса щодо Насірова

Податківці під керівництвом Романа Насірова вивчали "схеми" екс-посадовців, яких масово затримали 24 травня.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів у програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною" в ефірі 24 Каналу, коментуючи гучну заяву військового прокурора Анатолія Матіоса.

"Я думаю, що Матіос говорив про те, що у момент, коли ці схеми були викриті, ці документи вивчали. І в тому числі податкова під керівництвом Насірова. Я думаю, що Матіос мав на увазі це. Але, впринципі, прокурор має сам такі речі коментувати. Можливо це його оперативна комбінація, можливо він досягає більших цілей", – сказав Аваков.

Він зазначив, що "допомогав" відсторонений головний фіскал ще до того, як його затримали.

Нагадаємо, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що спецоперація з масових арештів екс-посадовців України відбулася за сприяння відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.



24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів. Це перше в Україні одномоментне затримання такої кількості високопосадовців, які одночасно будуть спрямовані до суду. Їхня злочинна діяльність завдала збитків державі на 96 мільярдів гривень.



Зокрема, затримано так званого "смотрящого" за всім бізнесом олігарха Сергія Курченка – генерала-лейтенанта Станіслава Денисюка. Крім того, загалом затримано 23 високопосадовців: колишнього керівника Луганської податкової адміністрації Антіпова, а також колишнього голову Міндоходів в Дніпропетровській, Луганській областях, голову Податкової служби АР Крим, керівників податкових інспекцій майже всіх районів Києва, заступника голови Полтавської податкової адміністрації, заступника начальника Міндоходів Харківської області, начальника податкової Полтави.