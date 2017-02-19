Міністри поговорили з держсекретарем США про розширення "нормандської четвірки"

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки відбулись переговори глав МЗС України, Франції, Німеччини та Росії.

Про результати зустрічі після її закінчення розповів журналістам міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель.

Ми говорили про розширення формату з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. Ми домовилися про контакти зі США. Але думаємо, що теперішній формат треба зберегти. США на це погодилися,

– сказав він.

Міністри також домовились про наступну зустріч, яка має відбутись "впродовж декількох тижнів".

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"Ми будемо говорити про політичний процес, що буде найважчим, але без режиму тиші та відведення озброєнь ми не зможемо його почати", – пояснив Зігмар Габріель.

До слова, 17 лютого Президент України Петро Порошенко провів першу телефонну розмову з новопризначеним державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.