Між Україною та ЄС запрацював спільний пункт пропуску

На українсько-угорському кордоні розпочав роботу перший спільний контактний пункт "Захонь".

Про це звітує Держприкордонслужба.

Спільний контактний пункт пропуску "Захонь" розпочав роботу у тестовому режимі для автомобільного сполучення Тиса – Захонь на угорській стороні.

Новий пункт почав працювати у рамках "виконання плану заходів щодо реалізації концепції інтегрованого управління кордонами та співробітництва між адміністрацією Держприкордонслужби України та поліцією Угорщини".

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Серед основних завдань, які він виконуватиме є підтримання інформаційної взаємодії та обмін повідомленнями між прикордонниками обох країн, а також забезпечення скоординованості дій під час проведення спільних заходів з охорони українсько-угорської ділянки кордону та протидії протиправній діяльності.

Наразі функціонування контактного центру відбуватиметься в тестовому режимі та, за попередньою інформацією, триватиме приблизно 3 тижні, а згодом планується повноцінна робота першого у Закарпатському регіоні контактного пункту.