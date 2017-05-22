Москва не піде на введення віз для українців, – експерт

Введення візового режиму з Росією не обмежить трафік настільки, як би того хотіли у нас, і не вплине суттєво на економічні чи політичні санкції стосовно Росії. Суттєвого зменшення потоку бойовиків на Донбас не буде. Рішення буде політичним і носитиме символічний характер.

Таку думку сайту "24" висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

На переконання експерта, візовий режим повинен бути частиною системної роботи з розірвання зв’язків з РФ і створення режиму захисту національних і економічних інтересів, інформаційного простору.

Повинна бути стратегічна програма. Але поки все робиться несистемно, і більшою мірою це хаотичне застосування заходів щодо Росії. Приміром, блокування російських інтернет-ресурсів варто було робити ще в 2014 році. Але і зараз рішення носить більше символічний характер, воно спрямоване на пасивних споживачів російського продукту. Активні користувачі соціальних мереж шукатимуть обхідні шляхи,

– вважає Кулик.

Тому, наголошує він, є багато питань до стратегування політики України щодо захисту національних інтересів у боротьбі з російською агресією.

Водночас, зауважує політолог, у випадку запровадження візового режиму з РФ, Україна може отримати дзеркальну відповідь – візи для українських громадян. Хоча, вважає він, керівництво Росії на такий крок не піде.

Москва не піде на введення віз для українців. Навпаки РФ спрощуватиме процедуру отримання українцями російського громадянства, надаватиме різні преференції. Цим Кремль показуватиме, що "захищає" інтереси російськомовного населення тоді, коли Україна вводить обмежувальні заборонні заходи,

– наголосив Віталій Кулик.

Нагадаємо, ЗМІ опублікували інформацію про те. що вже цього тижня Верховна Рада може проголосувати за введення візового режиму з Росією.