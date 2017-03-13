На кордоні з Кримом ФСБ затримала українських правозахисників

Російська Федеральна служба безпеки на адмінкордоні з анексованим Кримом затримала представників "Кримської правозахисної групи" Ольгу Скрипник та Володимира Чекригіна.

Про це у Facebook написала глава правління "Центру інформації про права людини" Тетяна Печончик.

Вона уточнила, що правозахисників затримали в буферній зоні на пункті пропуску "Каланчак".

Вони поїхали на адмінкордон з окупованим Кримом, щоб провести моніторинг пунктів пропуску з українського боку,

– написала Печончик.

Крім того, "Громадське" повідомляє, що факт затримання правозахисників підтвердила і член "Кримської правозахисної групи" Олена Лисенко. Вона здійснювала моніторинг на сусідньому пункті пропуску "Чаплинка".

"Ольгу Скрипник та ще двох співробітників, в тому числі співробітника офісу омбудсмена України, затримали на "Каланчаку" в буферній зоні. Ми просто проводили моніторинг цих пунктів пропуску", – розповіла Лисенко.

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Вона гадає, що затримання в нейтральній зоні було неправомірним.

В нейтральній, за ідеєю, не мали б затримувати. Точно, як це відбулося, ми не знаємо – тільки їдемо туди. Але зараз вони затримані і дають якісь покази, їх намагаються якось опитувати співробітники російського ФСБ,

– розповіла правозахисниця.