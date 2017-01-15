На Львівщині насмерть замерзла психічно хвора жінка

У Львівській області в селі Немилів від переохолодження померла жінка.

Про це йдеться у повідомленні департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що 14 січня о 09:30 надійшло повідомлення від чергової Радехівської ЦРЛ про те, що в селі Немилів в стайні біля власного будинку виявлено труп місцевої жительки, яка була психічно хворої.

Повідомляється, що тіло жінки виявили сусіди. За інформацією експертів, смерть сталася через загальне переохолодження.

Нагадаємо, з початку року 40 людей стали жертвами лютих морозів.