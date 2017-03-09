На могилі Шевченка влаштували масову бійку націоналісти з прихильниками Медведчука

У День народження великого поета Тараса Шевченка на однойменній горі у Каневі активісти націоналістичних сил Черкащини побилися з представниками партії "Український вибір", засновником якої є кум Володимира Путіна – Віктор Медведчук.

Як повідомляє місцеве видання "Про все", близько 50 шанувальників "Українського вибору" приїхали до могили Кобзаря, аби покласти квіти, однак не стали користуватися сходами, а об’їхали автобусом Тарасову гору з іншого боку та висадились з тильного боку музею.

Побачивши такий крок з боку медведчуківців, активісти "Цивільного корпусу" та "Свободи", кинулись до автобуса та заблокували заїзд опонентів "живим ланцюгом", вигукуючи "Геть!", "Ганьба!", "Геть московських окупантів!".

Крім того, націоналісти із застосуванням фізичної сили не пропускали тих представників "Українського вибора", які вийшли з автобуса та намагалися пробитися до меморіалу.

Також лунали вимог негайно зупинитись та забратися геть.

Ми заблокували захід проросійської, сепаратистської партії "Український вибір" на Тарасову гору. Вони пояснили, що хочуть покласти квіти до могили. Але ми вважаємо, що подібні покидьки не мають права ступати на цю землю. Зараз йде війна в Україні, а вони своєю політикою підтримують російського окупанта,

– прокоментував ситуацію активіст Євген Свиридов.

Додамо, що після півгодинної штовханини та суперечок делегати проросійської партії все ж завантажились в автобус та виїхали з території Тарасової гори.

Читайте також: Величезну кількість силовиків і техніки стягнули в центр Києва