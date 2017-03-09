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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

На могилі Шевченка влаштували масову бійку націоналісти з прихильниками Медведчука

14:56, сьогодні 1137 Читать новость на русском
"Український вибір" і націонал-патріоти поштовхалися у Каневі / "Про все"

У День народження великого поета Тараса Шевченка на однойменній горі у Каневі активісти націоналістичних сил Черкащини побилися з представниками партії "Український вибір", засновником якої є кум Володимира Путіна – Віктор Медведчук.

Як повідомляє місцеве видання "Про все", близько 50 шанувальників "Українського вибору" приїхали до могили Кобзаря, аби покласти квіти, однак не стали користуватися сходами, а об’їхали автобусом Тарасову гору з іншого боку та висадились з тильного боку музею.

Медведчук, Шевченко, Канів

Побачивши такий крок з боку медведчуківців, активісти "Цивільного корпусу" та "Свободи", кинулись до автобуса та заблокували заїзд опонентів "живим ланцюгом", вигукуючи "Геть!", "Ганьба!", "Геть московських окупантів!".

Крім того, націоналісти із застосуванням фізичної сили не пропускали тих представників "Українського вибора", які вийшли з автобуса та намагалися пробитися до меморіалу.

Патріоти, Шевченко, Канів

Також лунали вимог негайно зупинитись та забратися геть.

Ми заблокували захід проросійської, сепаратистської партії "Український вибір" на Тарасову гору. Вони пояснили, що хочуть покласти квіти до могили. Але ми вважаємо, що подібні покидьки не мають права ступати на цю землю. Зараз йде війна в Україні, а вони своєю політикою підтримують російського окупанта,
– прокоментував ситуацію активіст Євген Свиридов.

Патрілоти, Шевченко, Канів

Додамо, що після півгодинної штовханини та суперечок делегати проросійської партії все ж завантажились в автобус та виїхали з території Тарасової гори.

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Теги: Україна Україна-Росія Сутички протести Черкаси ВО "Свобода" Віктор Медведчук Тарас Шевченко
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