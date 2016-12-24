На підпільному заводі феєрверків у Китаї пролунав вибух: є загиблі

Не менше двох людей загинули в результаті вибуху, що стався в суботу приблизно о 13:00 за місцевим часом у провінції Хебей на півночі Китаю.

Згідно з попередніми підсумками розслідування місцевої поліції, причиною вибуху стало незаконне зберігання піротехніки, повідомляє China Xinhua News. Будинок, в якому пролунав вибух, перетворився на руїни. Від вибуху постраждали також 10 сусідніх будівель. Video: At least 2 killed in explosion at illegal #fireworks factory in Tangshan, N China's Hebei Province pic.twitter.com/6BaHn04ppH — China Xinhua News (@XHNews) 24 грудня 2016 р. Люди, що живуть в районі інциденту, були евакуйовані в безпечні місця. Йдуть роботи по уточненню кількості постраждалих. Нагадаємо, нещодавно стався потужний вибух на ярмарку феєрверків у Мехіко, внаслідок чого загинуло близько 30 осіб. Згодом там же пролунав ще один вибух.

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