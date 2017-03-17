На Рівненщині бурштинокопачі стріляли в поліцейського

Інцидент трапився 17 березня в урочищі біля селища Клесів, де копачі бурштину відкрили вогонь у правоохоронців.

Правоохоронці натрапили на кілька мотопомп, якими користувалися нелегальні копачі бурштину. Однак, коли поліцейські спробували конфіскувати знайдене, на них раптово накинулися майже 300 агресивних чоловіків, які стояли поруч. Правоохоронців закидали камінням, палицями та порожніми пляшками.

Один із нападників вистрілив у поліцейського з травматичного пістолета. Від кулі правоохоронця врятував бронежилет. Зрештою у правопорушників вдалось вилучити мотопомпи, а стрілка доставили до райвідділку. Зараз йому обирають запобіжний захід.

Вказаними діями вдалося затримати особу, яка була явним організатором безладів. Ним виявився житель селища Клесів 1974 року народження. Наразі вирішується питання про додаткову кваліфікацію дій організатора – це опір представникам поліції та пошкодження майна представників поліції,

– повідомив заступник керівника ГУ Нацполіції у Рівненській області Олександр Панасюк.

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Нагадаємо, що це не перший інцидент правоохоронців із копачами бурштину. Зокрема, на початку березня нелегальні копачі пошкодили під’їзну колію до Клесівського кар’єру. Коли на місце прибула поліція їх зустріли кількасот озброєних людей.