На Тернопільщині масово потруїли рибу

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У річці Горинка (Тернопільська область) виявили більше тисячі загиблих рибин різних видів. Попередня причина масової загибелі риби – отруєння хлором.
Як повідомляє Тернопільська облдержадміністрація, всього зафіксовано загибель 1 475 штук карасів, 126 – плітки, 72 – окуня, 6 – щук.
Вище по течії від місця загибелі риби (у межах руслового ставка) працівники екологічної інспекції виявили порожні мішки від хлорного вапна. Ставок перебуває в оренді приватного підприємця. Саме на цього ім’я було придбане вапно.
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Результати аналізів проб води показали наявність "активного" хлору, якого згідно нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, взагалі не повинно бути.
Внаслідок масової загибелі риби було завдано збитків довкіллю у розмірі 273 тисячі гривень.