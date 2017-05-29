На яку країну Трамп зробить ставку в боротьбі з "Ісламською державою": думка експерта

Після світового турне Дональда Трампа і участі в саміті G7 позиції США на Близькому Сході посиляться. Зокрема, Білий дім робитиме основну ставку на Саудівську Аравію у питанні боротьбі з так званою "Ісламською державою" і тиску на Сирію і Іран. Одночасно з цим посилиться конфліктність протистояння між США і Європою.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

Як зазначив експерт, Трамп розпочав своє турне з візиту до Саудівської Аравії. В результаті США надали цій країні безпрецедентний в історії американського військово-промислового комплексу підряд на 110 мільярдів доларів. Крім того, наголошує Постоловський, президент США заявив, що протягом 10 років ця сума буде збільшена до 350 мільярдів.

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В той же час ми бачимо прохолодні візити Трампа до Ізраїлю, Палестини, під час яких він закликав ці країни до примирення. Тобто США робитимуть основну ставку на Саудівську Аравію у питанні боротьбі з так званою "Ісламською державою", тиску на Сирію і Іран. І тут у Вашингтона виникнуть суперечності з Москвою, так як Іран і Сирія – партнери Росії,

– говорить політолог.

З іншого боку, вважає Сергій Постоловський, конфліктність між США і країнами ЄС посилиться. Адже є ще питання НАТО, адже Трамп, як відомо, вимагає від європейських країн збільшення витрат на оборону. Ризик виходу США з Альянсу мінімальний, але все-таки існує, тому, вочевидь, в ЄС погодяться на умови США. Але, за словами Постоловського, протистояння між Вашингтоном і Брюсселем буде, про що вже відкрито заявила Ангела Меркель. Це стосуватиметься торгових відносин, а також Паризької угоди по клімату.

Нагадаємо, свій перший закордонний візит через 4 місяці після інавгурації президент США Дональд Трамп розпочав із Саудівської Аравії. В аеропорту його з дружиною Меланією особисто зустрів король країни Салман. Дональд Трамп і король Салман підписали військову угоду щодо поставки американської військової техніки Саудівській Аравії на суму 110 мільярдів доларів.



Крім того, країни G7 під час саміту в Італії не досягли згоди щодо дотримання Паризької угоди по клімату. Як зазначила канцлер Німеччини Ангела Меркель, на саміті склалася ситуація "шість проти одного".