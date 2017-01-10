НАБУ взялося за банки: Ситник розповів про важливе провадження

НАБУ розслідує кримінальне провадження щодо низки банків про виведення коштів рефінансування за кордон.

Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, повідомляє Інтерфакс.

У нас є кримінальна справа щодо низки банків, які виводили кошти рефінансування за кордон, в тому числі через австрійські банки і далі в офшорні компанії,

– розповів він.

Ситник не назвав установи щодо яких відкрили провадження.

Голова НАБУ додав, що у цій справі немає підозрюваних, бо вона наразі тільки на початковій стадії і детективам ще потрібно відстежити переміщення коштів.

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