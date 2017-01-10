НАБУ взялося за банки: Ситник розповів про важливе провадження

НАБУ розслідує кримінальне провадження щодо низки банків про виведення коштів рефінансування за кордон.
Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, повідомляє Інтерфакс.
У нас є кримінальна справа щодо низки банків, які виводили кошти рефінансування за кордон, в тому числі через австрійські банки і далі в офшорні компанії,
– розповів він.
Ситник не назвав установи щодо яких відкрили провадження.
Голова НАБУ додав, що у цій справі немає підозрюваних, бо вона наразі тільки на початковій стадії і детективам ще потрібно відстежити переміщення коштів.
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