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НАБУ завершило слідство по справі хабарниці з Кабміну

13:39, сьогодні 583 Читать новость на русском
Затримана хабарниця
Затримана хабарниця / Фото з відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро України завершило слідство щодо чиновниці міністерства аграрної політики, яку звинувачують в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів США.

В ході розслідування детективи встановили, що виконуюча обов’язки керівника департаменту управління держвласності міністерства змусила підприємця заплатити їй 150 тисяч доларів США, аби держава затвердила обсяг ліквідованого майна збанкрутілого підприємства, передає офіційний сайт НАБУ.

Наразі квартира чиновниці у Києві, її земельна ділянка та автомобіль є заарештовані. Підозрювана та її захист тепер можуть ознайомитись з матеріалами слідства.

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Чиновниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, жінку затримали 2 серпня 2016 року біля будівлі Міністерства й проведено обшук в її автомобілі, в ході якого вилучені гроші.

Теги: Україна Політика НАБУ Кабінет Міністрів України
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