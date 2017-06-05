Нам під силу, – Ярош розказав, як Україні повернути окупований Донбас

Українцям не варто розраховувати, що конфлікт на Донбасі чи анексію Криму допоможе вирішити хтось з іноземних лідерів. Брати до уваги треба в першу чергу силу українського народу.

Про це заявив нардеп Дмитро Ярош в інтерв’ю виданню "День".

"Можливо комусь хотілося б, щоб приїхав хороший "дядя" чи "тьотя", умовно кажучи, Ангела Меркель, і навела нам порядок, вигнала агресора з Донбасу та Криму. Не дуже мені віриться, що так станеться", – наголосив Ярош.

Читайте також: Ярош в деталях показав тренувальну базу бійців-добровольців

При цьому він додав, що все ж таки варто максимально посилювати політичний тиск на Росію. При цьому розраховувати варто лише на "силу українського народу, на силу наших Збройних Сил, інших державних силових і недержавних силових структур".

Що стосується де окупації Криму, то на думку Яроша, український півострів повернути буде складно, адже Росія перетворила Крим, буквально, на величезну військову базу.

"Але провести, у свій час, коли ми будемо готові, миттєву військову операцію по східним окупованим районам Донецької та Луганської областей – це нам під силу. Головне, щоб на те була політична воля і ми готувалися до цього, а не думали, що прийде хтось і нам допоможе", – вважає нардеп.