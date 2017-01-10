Намагання оправдати поведінку Путіна може призвести до проблем у Трампа з президентством, – WP

Доволі незвична поведінка Дональда Трампа у відношенні до президента Росії Володимира Путіна не залишається без відповідної реакції у американських політиків з обох партій. Тож або Трампу слід змінювати свій підхід, або в нього виникнуть проблеми з Конгресом.

Як пише оглядач Дженніфер Рабін для Washington Post, представники що Демократичної, що Республіканської партії вкрай неоднозначно ставляться до намагання Дональда Трампа і його команди виправдати поведінку Володимира Путіна і демонстративне небажання діяти в інтересах Америки.

Ніхто не підриває легітимність президентства Трампа більше, ніж сам Дональд Трамп,

– цитує видання слова представника демократів у Комітеті з розвідки Адама Шиффа.

У статті зазначається, що виникла ситуація, коли обидві партії погоджуються з тим, що Росія через кібератаки під час виборів у США намагалась поставити під сумнів американську демократію, в той же час як переможець тих самих виборів різко критикує результати американської розвідки щодо цього питання, і використовує дані російської пропаганди. Однак самі результати виборів американські політики під сумнів не ставлять.

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"Через кілька тижнів Дональд Трамп стане захисником вільного світу і демократії. Він повинен дати зрозуміти всім в Америці, як республіканцям, так і демократам, що він збирається змусити Росію заплатити ціну за спробу втручання. Якщо навіть це не вплинуло на результат виборів, вони все одно намагалися втрутитися. А за це платять. І мені байдуже, які у них були мотиви", – заявив депутат Республіканської партії Ліндсі Грахам.

Відтак Дженніфер Рабін задається питанням: чи поведінка Трампа зумовлена лише його егоцентричним твердженням, що йому ніхто не допомагав перемогти на виборах? Чи все таки він в решті-решт стане на бік Росії замість захисту американських інтересів? До другого варіанту аналітиків схиляє той факт, що Трамп так і не наважився опублікувати свою декларацію.

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Однак реальною противагою діям Трампа може стати його команда.

Дуже багато людей в секторі безпеки, включаючи генерала Джеймса Меттіса, у якого військове минуле, а також більшість членів Об'єднаного комітету начальників штабів США, насправді визнають, що Росія стала дуже реальною загрозою через її вчинки, такі як анексія Криму, вторгнення в Україні, розгортання ядерної зброї, а також боротьба за домінування в морі, на землі і в кіберпросторі, підтвердженням чому стала безпрецедентна атака на демократичний процес в США,

– сказала Мішель Флурной, яка працювала в адміністрації Обами.

Однак питання про те, чи прислухається до їх слів Трамп, залишається відкритим.

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