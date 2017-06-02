Нападник на Адама Осмаєва намагався ввійти в оточення Олега Ляшка

Серед можливих жертв кілера Артура Деніссултанов-Курмакаєва, який напередодні здійснив замах на бійця АТО Адама Осмаєва, міг бути і лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Про це заявив "радикал" Ігор Мосійчук.

"Деніссултанов-Курмакаєв, так само під виглядом журналіста Алекса Вернера, але не французького "Le Monde", а німецького видання, особисто контактував з лідером Радикальної партії. Це сталось навесні 2016 року, через пів року після погроз Кадирова мені, – повідомив Ігор Мосійчук.

За його словами, Деніссултанов-Курмакаєв підійшов в центрі Києва до Олега Ляшка і запропонував взяти в нього інтерв’ю, заявивши, що може розмістити його в одному із західних видань. На прощання він зробив фотографію з Олегом Ляшком та залишив свою візитку.

Читайте також: Замах на Адама Осмаєва: кілером виявився російський бандит "Дінго"

"Як тільки Олег Ляшко впізнав кілера, ми зв’язались із правоохоронними органами. Як виявилось, не лише ми. Деніссултанов-Курмакаєв, намагався зав’язати контакт з рядом інших політиків і осіб, пов’язаних з українськими збройними формуваннями. Наразі встановлюється весь перелік тих, кому загрожувала, і я певен, продовжує загрожувати небезпека", – заявив Мосійчук.

Про те, що серед можливих жертв кілера могли бути й інші українські політики, заявив і помічник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.