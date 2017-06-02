Нападник на Адама Осмаєва намагався ввійти в оточення Олега Ляшка

Серед можливих жертв кілера Артура Деніссултанов-Курмакаєва, який напередодні здійснив замах на бійця АТО Адама Осмаєва, міг бути і лідер Радикальної партії Олег Ляшко.
Про це заявив "радикал" Ігор Мосійчук.
"Деніссултанов-Курмакаєв, так само під виглядом журналіста Алекса Вернера, але не французького "Le Monde", а німецького видання, особисто контактував з лідером Радикальної партії. Це сталось навесні 2016 року, через пів року після погроз Кадирова мені, – повідомив Ігор Мосійчук.
За його словами, Деніссултанов-Курмакаєв підійшов в центрі Києва до Олега Ляшка і запропонував взяти в нього інтерв’ю, заявивши, що може розмістити його в одному із західних видань. На прощання він зробив фотографію з Олегом Ляшком та залишив свою візитку.
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"Як тільки Олег Ляшко впізнав кілера, ми зв’язались із правоохоронними органами. Як виявилось, не лише ми. Деніссултанов-Курмакаєв, намагався зав’язати контакт з рядом інших політиків і осіб, пов’язаних з українськими збройними формуваннями. Наразі встановлюється весь перелік тих, кому загрожувала, і я певен, продовжує загрожувати небезпека", – заявив Мосійчук.
Про те, що серед можливих жертв кілера могли бути й інші українські політики, заявив і помічник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Нагадаємо, 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.
Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна, тепер він воює на Донбасі і очолює чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва.
Разом зі своєю дружиною, яка також воювала в зоні АТО, Аміною Окуєвою, вони домовилися про зустріч з нібито французьким журналістом, який і вистрелив в Осмаєва. Окуєва встигла поранити нападника із нагородної зброї.
У стрільця виявили закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександр Дакар. Зараз обоє чоловіків прооперовані і перебувають у 17-й лікарні Києва.
Адама Осмаєва прооперували в лікарні. За словами його дружини, він при тямі, однак поки не може говорити.