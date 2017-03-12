Насірова судитиме суддя з окупованого Луганська, – Лещенко

Нардеп Сергій Лещенко сумнівається в об’єктивності суддів, які розглядатимуть справу відстороненого голови ДФС Романа Насірова.
Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook.
Лещенко зазначив, що у понеділок, 13 березня, Апеляційний суд Києва візьметься за другий акт постановки "врятувати Романа Насірова".
"Об'єктивність цього дійства з самого початку викликає сумнів. Адже суддею-доповідачем у справі є Віктор Глиняний, син якого нещодавно отримав посаду в департаменті Кононенка-Грановського Генпрокуратури", – написав нардеп.
Окрім того, сумніви в Лещенка викликає об'єктивність судді Дениса Масенка, який є членом колегії і раніше працював у Луганському апеляційному суді. Масенко був переведений на посаду судді Апеляційного суду Києва в квітні 2015 року указом Президента України Петра Порошенка.
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Потрапити з окупованого Луганська до престижного суд Києва – будь-який суддя до кінця днів своїх буде вдячний людині, яка подарувала йому другий шанс. Тому я прогнозую, що суддя Масенко буде вкрай уважним до побажань Банкової і її куратора в судовій системі Олександра Грановського,
– заявив Лещенко.
Нагадаємо, 13 березня відбудеться судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги на арешт Романа Насірова.