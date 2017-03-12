20:14
12 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 19:00: Протести турків у Нідерландах. Осквернений меморіал поляків
Випуск новин
19:51, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Насірова судитиме суддя з окупованого Луганська, – Лещенко

20:08, сьогодні 3
За справу Насірова візьмуться необ'єктивні судді
За справу Насірова візьмуться необ'єктивні судді / 24 Канал

Нардеп Сергій Лещенко сумнівається в об’єктивності суддів, які розглядатимуть справу відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook.

Лещенко зазначив, що у понеділок, 13 березня, Апеляційний суд Києва візьметься за другий акт постановки "врятувати Романа Насірова".

"Об'єктивність цього дійства з самого початку викликає сумнів. Адже суддею-доповідачем у справі є Віктор Глиняний, син якого нещодавно отримав посаду в департаменті Кононенка-Грановського Генпрокуратури", – написав нардеп.

Окрім того, сумніви в Лещенка викликає об'єктивність судді Дениса Масенка, який є членом колегії і раніше працював у Луганському апеляційному суді. Масенко був переведений на посаду судді Апеляційного суду Києва в квітні 2015 року указом Президента України Петра Порошенка.

Читайте також: Насіров і його десятка адвокатів: в яких скандальних справах замішані захисники фіскала

Потрапити з окупованого Луганська до престижного суд Києва – будь-який суддя до кінця днів своїх буде вдячний людині, яка подарувала йому другий шанс. Тому я прогнозую, що суддя Масенко буде вкрай уважним до побажань Банкової і її куратора в судовій системі Олександра Грановського,
– заявив Лещенко.

Нагадаємо, 13 березня відбудеться судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги на арешт Романа Насірова.

Теги: Україна Політика Роман Насіров Затримання Насірова Сергій Лещенко Судді Петро Порошенко Луганськ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Лук’яненко пояснив, чому українці продають свої голоси
 19 листопада 2016 , 22:25 1
Авто влетіло у маршрутку на Львівщині: водій загинув
 18 жовтня 2016 , 09:29
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук