Насірова судитиме суддя з окупованого Луганська, – Лещенко

Нардеп Сергій Лещенко сумнівається в об’єктивності суддів, які розглядатимуть справу відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook.

Лещенко зазначив, що у понеділок, 13 березня, Апеляційний суд Києва візьметься за другий акт постановки "врятувати Романа Насірова".

"Об'єктивність цього дійства з самого початку викликає сумнів. Адже суддею-доповідачем у справі є Віктор Глиняний, син якого нещодавно отримав посаду в департаменті Кононенка-Грановського Генпрокуратури", – написав нардеп.

Окрім того, сумніви в Лещенка викликає об'єктивність судді Дениса Масенка, який є членом колегії і раніше працював у Луганському апеляційному суді. Масенко був переведений на посаду судді Апеляційного суду Києва в квітні 2015 року указом Президента України Петра Порошенка.

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Потрапити з окупованого Луганська до престижного суд Києва – будь-який суддя до кінця днів своїх буде вдячний людині, яка подарувала йому другий шанс. Тому я прогнозую, що суддя Масенко буде вкрай уважним до побажань Банкової і її куратора в судовій системі Олександра Грановського,

– заявив Лещенко.

Нагадаємо, 13 березня відбудеться судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги на арешт Романа Насірова.