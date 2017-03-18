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Наслідки політики Трампа: G20 провалила важливі домовленості

20:35, сьогодні 32
G20 у Баден-Бадені
G20 у Баден-Бадені / Getty Images

Міністри фінансів країн G20 не зуміли домовитися про захист вільної торгівлі та боротьбу з протекціонізмом.

Про це повідомляє ВВС.

Щорічна зустріч країн "Великої двадцятки" відбулася у німецькому місті Баден-Баден.

В опублікованих підсумках зустрічі не було слів про те, що країни беруть на себе зобов'язання у боротьбі із протекціонізмом, хоча ще минулого року вони обіцяли з ним боротися усіма силами. Причиною такого рішення стала позиція США.

Більше того, на зустрічі міністри також відмовилися від обіцянки боротися із глобальним потеплінням.

За словами міністр фінансів Франції Мішеля Сапена, йому шкода, що країни не змогли домовитися щодо двох пріоритетних для сучасного світу речей. При цьому очільник Мінфіну Німеччини Вольфганг Шойбле пояснив, що неможливо змусити партнерів включити у документ заяви, які їм не подобалися.

Читайте також: Трамп назвав Німеччину боржником

Теги: Політика G20
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