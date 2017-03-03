Насправді ми дуже погано знаємо свою країну, – Жадан

Український письменник Сергій Жадан переконаний, що українцям потрібно припинити сліпо вірити стереотипам про "схід" і "захід" у своїй країні.

Про це він розповів в інтерв’ю для РБК Styler.

Насправді ми дуже погано знаємо самі себе, погано знаємо свою країну. Ми часто схильні довіряти стереотипам і різним інформаційним кліше, замість того щоб сприймати все таким, яким воно є насправді,

– зазначає письменник.

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За його словами, внаслідок трагічних подій на Донбасі, в результаті війни, яка ніяк не завершиться, дуже багато людей починають відкривати для себе схід України тільки зараз.

Хтось там воює, хтось їде на схід волонтером, а хтось – з громадськими ініціативами або мистецькими акціями. Багато хто їде писати про Донбас. І ось так, крок за кроком, ми стаємо ближче один до одного. Коли ти сам особисто приїжджаєш до Маріуполя, в Авдіївку, в Трьохізбенку або куди завгодно на Донбасі, то одна така поїздка часом радикально змінює все уявлення про те, що відбувається на сході,

– додав він.