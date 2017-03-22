Настоящее время. "Роснафта" – лідер поставок газу в Україну. Заява Лукашенка

У свіжому випуску програми "Настоящее время" –"Роснафті" вдалося стати лідером з постачання скрапленого газу в Україну. Лукашенко заявив про затримання в Білорусі "бойовиків, які тренувалися в Україні".

Також у випуску: Новий вирок учаснику захоплення центру на Дубровці. Дочка президента Грузії звинувачує поліцейських в тому, що вони підкинули її другу наркотики. Слухання у Конгресі США щодо можливого втручання Росії у вибори ще більше розколюють суспільство. США вводять заборону на електроніку в ручній поклажі.

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