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Настоящее время. "Роснафта" – лідер поставок газу в Україну. Заява Лукашенка

Настоящее время 01:47, сьогодні 143 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время" –"Роснафті" вдалося стати лідером з постачання скрапленого газу в Україну. Лукашенко заявив про затримання в Білорусі "бойовиків, які тренувалися в Україні".

Також у випуску:

Новий вирок учаснику захоплення центру на Дубровці.

Дочка президента Грузії звинувачує поліцейських в тому, що вони підкинули її другу наркотики.

Слухання у Конгресі США щодо можливого втручання Росії у вибори ще більше розколюють суспільство.

США вводять заборону на електроніку в ручній поклажі.

Теги: Настоящее время США Грузія Білорусь Олександр Лукашенко Новини Росії
Джерело: 24 канал
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