Настоящее время. "Роснафта" – лідер поставок газу в Україну. Заява Лукашенка
Настоящее время 01:47, сьогодні 143 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Настоящее время" –"Роснафті" вдалося стати лідером з постачання скрапленого газу в Україну. Лукашенко заявив про затримання в Білорусі "бойовиків, які тренувалися в Україні".
Також у випуску:
Новий вирок учаснику захоплення центру на Дубровці.
Дочка президента Грузії звинувачує поліцейських в тому, що вони підкинули її другу наркотики.
Слухання у Конгресі США щодо можливого втручання Росії у вибори ще більше розколюють суспільство.
США вводять заборону на електроніку в ручній поклажі.
Джерело: 24 канал
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