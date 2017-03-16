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Нацгвардія показала, як блокує Донбас

22:57, 15 березня 1028 Читать новость на русском

Нацгвардія спільно з поліцією та прикордонниками перекрили всі авто- і залізничні шляхи, що ведуть до лінії розмежування на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

Там зазначили, що такі дії вчиняються на виконання рішення РНБО, щоб забезпечити контроль і перешкодити незаконному переміщенню товарів.

Військовослужбовці відповідально виконують поставлені завдання на місцях несення служби. На стаціонарних та мобільних блокпостах на території Донецької і Луганської областей несуть службу більше 800 правоохоронців, зокрема – майже 200 бійців Нацгвардії,
– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, українська влада офіційно припинила торгівлю з окупованим Донбасом. Відповідне рішення схвалила на засідання РНБО. Із 13:00 припинилися усі вантажні перевезення через лінію розмежування.

Теги: Україна Блокада Фотоновини Війна на Донбасі Нацгвардія Поліція Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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