Нацгвардія показала, як блокує Донбас

Нацгвардія спільно з поліцією та прикордонниками перекрили всі авто- і залізничні шляхи, що ведуть до лінії розмежування на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

Там зазначили, що такі дії вчиняються на виконання рішення РНБО, щоб забезпечити контроль і перешкодити незаконному переміщенню товарів.

Військовослужбовці відповідально виконують поставлені завдання на місцях несення служби. На стаціонарних та мобільних блокпостах на території Донецької і Луганської областей несуть службу більше 800 правоохоронців, зокрема – майже 200 бійців Нацгвардії,

– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, українська влада офіційно припинила торгівлю з окупованим Донбасом. Відповідне рішення схвалила на засідання РНБО. Із 13:00 припинилися усі вантажні перевезення через лінію розмежування.