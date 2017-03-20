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Навіщо Кремлю визнання паспортів "Л/ДНР": коментар СБУ

10:18, сьогодні 431 Читать новость на русском
"Паспорт" фейкової "ДНР" / uapress.info

У Службі безпеки України готують реакцію на визнання Росією так званих "паспортів" "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, визнання Росією цих так званих "документів" не має жодної сили. Кремлю потрібна лише тема для використання її у власних інформаційних операціях.

"Якісь заяви російської влади з приводу цих документів не можуть мати ніякої сили, крім того, що їх використовують в інформаційних операціях. У даному випадку – це один із фактів того, що Росія хоче вийти з-під Мінських угод, щоб відмовитися від певного тиску, який чиниться з боку міжнародних організацій", – пояснив Тандіт.

Він наголосив, що СБУ відреагує на такі дії РФ та надасть їм оцінку. Також свою ноту обурення висловить і Міністерство закордонних справ та інші відповідні органи влади.

Читайте також: Росія вважає власників "паспортів ЛДНР" все-таки громадянами України

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії паспортів "Д/ЛНР" до політичного врегулювання ситуації в цих районах.

Російські банки почали обслуговувати громадян із цими псевдодокументами. У зв’язку з цим Україна ввела санкції проти дочок російських банків.

Після цього у Москві заявили, що скасують визнання паспортів "Д/ЛНР", якщо "Київ повністю виконає мінські угоди".

Теги: Війна на Донбасі Україна Україна-Росія Політика СБУ Мінські домовленості
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