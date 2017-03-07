Найбільша шахта Ахметова припинила роботу на Донбасі

В окупованій частині Донецької області зупинилася найбільша шахта "Комсомолець Донбасу", яка входить у холдинг ДТЕК українського бізнесмена Ріната Ахметова.
Про це повідомляють "Подробности" з посиланням на одного із співробітників підприємства.
Згідно з повідомленням, на шахті більшість працівників з 3 березня відправили у безоплатні відпустки.
На цей момент на підприємстві залишається обслуговуючий персонал, який вимірює рівень газу і відкачує воду.
Як розповів співробітник шахти, працівникам не назвали причину зупинки виробництва. У той же час відомо, що окупаційна влада на низці підприємств запровадила "тимчасову адміністрацію". Крім того, зупинився найбільший Єнакіївський металургійний завод, який також входить до структур Ахметова.
Читайте також: Два заводи Фірташа тимчасово зупиняють свою роботу