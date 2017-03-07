Найбільша шахта Ахметова припинила роботу на Донбасі

В окупованій частині Донецької області зупинилася найбільша шахта "Комсомолець Донбасу", яка входить у холдинг ДТЕК українського бізнесмена Ріната Ахметова.

Про це повідомляють "Подробности" з посиланням на одного із співробітників підприємства.

Згідно з повідомленням, на шахті більшість працівників з 3 березня відправили у безоплатні відпустки.

На цей момент на підприємстві залишається обслуговуючий персонал, який вимірює рівень газу і відкачує воду.

Як розповів співробітник шахти, працівникам не назвали причину зупинки виробництва. У той же час відомо, що окупаційна влада на низці підприємств запровадила "тимчасову адміністрацію". Крім того, зупинився найбільший Єнакіївський металургійний завод, який також входить до структур Ахметова.

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