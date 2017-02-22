Найкращі фото 2016 року, зроблені на телефон – за версією престижного конкурсу

Журі обрало найкращі фото, зроблені на мобільні камери в 2016 році.

Організатори міжнародного конкурсу мобільного фотографії Mobile Photography Awards опублікували добірку кращих робіт 2016 року, пише Bird in flight.

Переможцем загального конкурсу став нью-йоркський фотожурналіст Джайлс Кларк, який надіслав на розгляд журі понад десяти знімків, які були зроблені в різних куточках світу.

Фото переможця: в якості призу він отримав премію в розмірі 3 тисяч доларів.

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