Не декомунізованому заводу Порошенка Кабмін хоче дозволити продавати зброю

Кабінет міністрів планує надати ПАТ "Завод "Ленінська кузня" право експортувати та імпортувати товари військового призначення.

Відповідне рішення Кабмін мав розглянути на засіданні 28 грудня.

У проекті постанови уряд зазначено, що підприємству пропонується надати право на експорт та імпорт товарів військового призначення для власного виробництва на період – до 1 червня 2018 року.

Про це йдеться у документі, що опинився в розпорядженні "Українських новин".

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ПАТ "Ленінська кузня" – суднобудівельне підприємство в Києві, що спеціалізується на виробництві танкерів-хімовозів, сухогрузів, контейнеровозів, морозильних риболовних траулерів, судів спеціального призначення та котельних агрегатів.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є Петро Порошенко та Ігор Кононенко.

За понад рік дії закону про декомунізацію підприємство президента так і не змінило назви.