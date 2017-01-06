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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Нелюди. Бойовики увірвались до будинку та зґвалтували і пограбували жінку

14:13, сьогодні 700 Читать новость на русском
У цих людей нема нічого святого
У цих людей нема нічого святого / Фото з відкритих джерел

Жорстокий випадок трапився в окупованому бойовиками Новоазовську, що на Донеччині. Російські найманці увірвались до будинку та зґвалтували жінку, а потім й пограбували цей дім.

Про це розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Такі кричущі порушення прав людини відбуваються впродовж усієї російської агресії на сході (України) і особливо почастішали саме зараз через надмірне вживання алкоголю і погіршення дисципліни серед російських військовослужбовців і бойовиків", – наголосив Мотузяник.

Він також додав, що багато російських військових симулюють захворювання, щоб "уникати відрядження на Донбас".

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Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Згвалтування
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