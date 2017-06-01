23:37
1 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конфлікт Путіна й голуба. Навальний і Медвєдєв на PornHub
Вєсті Кремля
22:43, сьогодні
Вєсті.UA. Ребрендинг і расизм
Вєсті.UA
18:59, сьогодні
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, 31 травня
Випуск новин за 22:00: Відеозвернення бійців АТО. Доля
Випуск новин
23:21, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Немовля на продаж: молода львів'янка торгувала власною дитиною у соцмережах

22:25, сьогодні 377 Читать новость на русском
Жінка намагалася продати свою дитину у Львові
Жінка намагалася продати свою дитину у Львові / Поліція Львівщини

У Львові 20-річна жінка намагалася продати свою новонароджену дитину за 80 тисяч гривень. Проте горе-матір викрили та затримали працівники поліції.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівщини.

Зазначається, що оголошення про продаж дитини оперативники виявили у соцмережах. З’ясувалося, що львів’янка шукає покупця на свою новонароджену дитину. Сама жінка в цей час перебувала в пологовому відділенні однієї з лікарень міста.

Читайте також: Жінка жорстоко вбила власне немовля і спробувала спалити тіло: подробиці трагедії

Немовля, яке намагалася продати львів'янка

Немовля, яке намагалася продати львів'янка

"Сьогодні, 1 червня, жінку було затримано в момент одержання нею 80 тисяч гривень. За цю суму вона домовилася з "покупцем", що передасть йому немовля. У розписці жінка написала, що жодних претензій не має, з усіма умовами оборудки згодна", – мовиться у повідомленні поліції.

Жінка написала розписку задля продажу своєї дитини стороннім особам

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Слідчі кваліфікували дії затриманої за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Теги: Львів Україна Кримінал Поліція Діти
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Годовщина
сьогодні, 22:03 Годовщина "дружбы" Украины и РФ, или Еще одно напоминание об агрессии Путина
Олексій Нікольський 322
Головні новини 1 червня: кривава стрілянина у Києві, захоплення будинку нардепа-регіонала
сьогодні, 22:01 Головні новини 1 червня: кривава стрілянина у Києві, захоплення будинку нардепа-регіонала
1331
Як захистити мобільний пристрій: 8 простих правил
сьогодні, 21:00 Як захистити мобільний пристрій: 8 простих правил
Яніна Ткачук 1272
Сапер-доброволец: Моя внучка мной гордится. Мне другого не надо
сьогодні, 20:00 Сапер-доброволец: Моя внучка мной гордится. Мне другого не надо
Євгенія Мазур 977
Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають
сьогодні, 19:30 Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають
Юліана Вінтюк 4054
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Страшна пожежа в Києві: квартира вигоріла дотла, є загиблі
 23 лютого , 02:46
Як українці святкували Обливаний понеділок: яскраві фото
17 квітня , 20:47
Мирний мешканець постраждав під обстрілами бойовиків по Авдіївці
 9 лютого , 17:58
Кращих кінематографістів відзначили премією в Києві
 31 травня , 21:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук