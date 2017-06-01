Немовля на продаж: молода львів'янка торгувала власною дитиною у соцмережах

У Львові 20-річна жінка намагалася продати свою новонароджену дитину за 80 тисяч гривень. Проте горе-матір викрили та затримали працівники поліції.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівщини.

Зазначається, що оголошення про продаж дитини оперативники виявили у соцмережах. З’ясувалося, що львів’янка шукає покупця на свою новонароджену дитину. Сама жінка в цей час перебувала в пологовому відділенні однієї з лікарень міста.

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Немовля, яке намагалася продати львів'янка

"Сьогодні, 1 червня, жінку було затримано в момент одержання нею 80 тисяч гривень. За цю суму вона домовилася з "покупцем", що передасть йому немовля. У розписці жінка написала, що жодних претензій не має, з усіма умовами оборудки згодна", – мовиться у повідомленні поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Слідчі кваліфікували дії затриманої за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.