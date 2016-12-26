Невідомі захопили у заручники 3 дівчат у Києві

Поліція вже звільнила заручниць / Фото з відкритих джерел

У Дарницькому районі Києва невідомі захопили у заручники трьох дівчат. Інцидент трапився близько 15:40 в одному з будинків на вулиці Здолбунівська.

Про це пише видання "Обозреватель", посилаючись на джерела в правоохоронних органах. За попередньою інформацією, злочинці – місцеві жителі. Заручниці – дівчата легкої поведінки. Чому дівчата стали заручницями наразі не відомо. Правоохоронцям вдалося проникнути в квартиру і затримати злочинців. Читайте також: Київ очолив рейтинг найнебезпечніших міст Європи

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