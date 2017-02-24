Незабаром мінімальна зарплата може зрости до 5 тисяч гривень

За розрахунками Державної фіскальної служби, мінімальну заробітну плату у 5 тисяч гривень можна було запроваджувати ще з 1 січня 2017 року.

Про це розповів віце-прем'єр-міністр Павло Розенко у коментарі виданню "Обозреватель".

Я не маю собі дозволяти емоції. Безумовно, я хотів би, щоб уже зараз або з липня, або з наступного півріччя мінімальна заробітна плата була 5 тисяч гривень. Більше того, скажу, що були розрахунки. І експерти, і керівник, зокрема, Державної фіскальної служби Роман Насіров, робили відповідні розрахунки, що можна було впроваджувати мінімальну заробітну плату у 5 тисяч гривень уже зараз, з 1 січня робити мінімальну заробітну плату не 3200, а 5 тисяч гривень. Але ми вирішили все-таки перейти на поступовість цього процесу,

– зауважив посадовець.

За його словами, остаточні підсумки такого впливу суттєвого зростання мінімальної заробітної плати на економіку можна буде побачити приблизно у квітні-травні 2017 року – саме тоді уряд зможе сказати, коли та якими темпами буде в подальшому збільшуватися розмір мінімальної заробітної плати.

Тому я думаю, що після підведення першого підсумку впливу підвищення мінімальної заробітної плати ми оголосимо про подальший план підвищення, але сьогодні я бачу тільки позитив. Жодних негативних прогнозів щодо запровадження зарплати 3200 не виправдалося, і ми маємо лише позитивні цифри,

– підкреслив Розенко.

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