Німеччина хоче ввести жорсткіші правила проти потенційних терористів

Влада країни планує прийняти поправки до законів, які дозволять затримувати потенційних терористів ще до скоєння злочинів і які зобов'яжуть носити їх спеціальні електронні браслети.

Про це пише Bild.

Також, як зазначається, таким особам можуть обмежити свободу пересувань, а також істотно спростити процедуру депортації – в майбутньому потенційно небезпечних ісламістів будуть затримувати та ізолювати аж за півтора року до депортації.

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В якості ще одного заходу пропонується ввести покарання для країн, які відмовляються приймати тих, кого депортують або затягують пересилання необхідних для цього документів, йдеться в статті.

На такі кроки німецьку владу штовхає загострення терористичної загрози всередині країни, адже нещодавно внаслідок грудневої трагедії на різдвяному ярмарку у Берліні загинуло 12 людей. Аніс Амрі, який влаштував теракт, також був кваліфікований як потенційний терорист та підлягав депортації, але цього так і не сталося, тому що Туніс, звідки він родом, не видав йому документів.