Німеччина різко відреагувала на блокаду Донбасу

Уряд Німеччини піддав нищівній критиці рішення РНБО припинити торгівлю з окупованими територіями.
Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник у своєму Twitter.
"Федеральний уряд Німеччини засудив самовільну блокаду ОРДОЛО і закликав протестувальників припинити саботаж, який завдає шкоди державі", – пише він.
Як передає Reuters з посиланням на офіційного представника МЗС Німеччини Мартіна Шефера, Берлін дуже стурбований цими подіями закликав Україну та Росію працювати на завершення конфлікту, а не його ескалацію. Адже продовження військової ескалації не приведе до завершення конфлікту на Донбасі.
Ми серйозно стурбовані збільшенням розкольницьких тенденцій в східній частині України,
– наголосив Шефер.
Читайте також: На Донеччині влаштували акцію на підтримку блокади: фото
"Уряд ФРН піддав нищівній критиці незаконну експропріацію українських підприємств ОРДЛО, визнання Кремлем документів т.зв. "ДНР-ЛНР" і введення рубля", – додав український посол.
Нагадаємо, РНБО вранці 15 березня вирішила тимчасово повністю припинити вантажні перевезення з непідконтрольними територіями Донбасу.
Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що не боїться такого рішення і його наслідків.