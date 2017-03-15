Німеччина різко відреагувала на блокаду Донбасу

Уряд Німеччини піддав нищівній критиці рішення РНБО припинити торгівлю з окупованими територіями.

Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник у своєму Twitter.

"Федеральний уряд Німеччини засудив самовільну блокаду ОРДОЛО і закликав протестувальників припинити саботаж, який завдає шкоди державі", – пише він.

Як передає Reuters з посиланням на офіційного представника МЗС Німеччини Мартіна Шефера, Берлін дуже стурбований цими подіями закликав Україну та Росію працювати на завершення конфлікту, а не його ескалацію. Адже продовження військової ескалації не приведе до завершення конфлікту на Донбасі.

Ми серйозно стурбовані збільшенням розкольницьких тенденцій в східній частині України,

– наголосив Шефер.

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"Уряд ФРН піддав нищівній критиці незаконну експропріацію українських підприємств ОРДЛО, визнання Кремлем документів т.зв. "ДНР-ЛНР" і введення рубля", – додав український посол.

Уряд ФРН піддав нищівній критиці незаконну експропріацію ??підприємств ОРДОЛО, визнання Кремлем документів т.зв."днр-лнр" і введення рубля pic.twitter.com/AHHEMQow6P — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 15 березня 2017 р.

Нагадаємо, РНБО вранці 15 березня вирішила тимчасово повністю припинити вантажні перевезення з непідконтрольними територіями Донбасу.



Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що не боїться такого рішення і його наслідків.