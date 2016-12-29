Німеччина зменшить потік мігрантів у свою країну

Для цього Німецька консервативна партія "Християнсько-соціальний союз" пропонує закрити маршрут біженців через Середземне море.

У партії заявили, що такий механізм дозволить зменшити кількість мігрантів у Німеччині з мільйона до 200 тисяч на рік. Згідно з німецькою міграційною політикою біженці, врятовані із човнів у морі, мають право залишитись у Європі.

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Саме завдяки принципу "відчинених дверей" за півроку до Німеччини прибуло більше мільйона мігрантів із Сирії, Іраку, Афганістану та інших країн.