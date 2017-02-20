Нотаріуси без "мінімалки": як зробити оплату нотаріальних послуг прозорою

Наприкінці минулого року Кабінет міністрів запропонував відмовитися від державного регулювання оплати послуг приватних нотаріусів. Для громадян, а особливо для бізнесу, це – вихід цих коштів з тіні. Але нотаріуси категорично проти – це начебто позбавить їх заробітку. Кому користь, а кому зло від відміни мінімального розміру оплати послуг приватних нотаріусів – з'ясовували журналісти сайту "24".

Доки у житті не стикнешся з необхідністю купити-продати нерухомість – доти уявлення не маєш про "тихе болото", де водяться "чорти". Проблема у тому, що люди, обізнані з принципом оплати послуг приватних нотаріусів, запросто його обходять. А ті, хто не в курсі – банально переплачують.

Суть питання: в Україні досі діє Указ Президента № 762 від 10.07.1998 року, яким встановлено мінімальний розмір оплати послуг приватних нотаріусів на рівні не нижче державного мита (для договорів з нерухомістю – 1 % від суми угоди). Стосується цей 1 % наступних операцій з нерухомістю (житло, земельні ділянки, цілісно-майнові комплекси, об'єкти незавершеного будівництва, корпоративні права): купівля-продаж, договір міни, дарування. При цьому в Україні 200-250 тисяч договорів щорічно – це тільки чиста купівля-продаж. І десятки тисяч договорів – міни і дарування

Тобто якщо ви приходите до нотаріуса оформити, наприклад, договір купівлі чи продажу нерухомості, він має законне право взяти з вас 1% від суми угоди за свої послуги – не менше, ніж державний нотаріус. Таким чином держава хотіла допомогти розвиватися інституту приватного нотаріату. (На 1998 рік приватних нотаріусів було 2 000, нині – майже 6 000). Як бачимо, приватний нотаріат "розвинувся". Тому сьогодні така регуляція – архаїчна і корупційна, кажуть фахівці експертної організації Офіс ефективного регулювання, і приводить до "сірого" ринку нотаріальних послуг.

Тому експерти Офісу, що займаються переглядом норм державного регулювання, запропонували уряду цей 1% скасувати. У листопаді минулого року Кабмін розглянув цю пропозицію і визнав її розумною і доцільною, запропонувавши Адміністрації Президента скасувати той самий наказ від 1998 року.

Але Нотаріальна палата України виступила проти цього скасування, мотивувавши, що "це приведе до скасування мінімальної межі оплати нотаріальних послуг".

Аргумент 1: Нотаріус – не підприємець

Нотаріус не є підприємцем і не може займатися нічим іншим, окрім своєї сфери діяльності, наголосив під час прес-конференції президент Нотаріальної палати України Володимир Марченко.

Віце-президент Нотаріальної палати Ольга Оніщук заявила, що таке рішення може призвести до знищення державного нотаріату України. А це – скорочення робочих місць, які створюють нотаріуси, зростання корупційних ризиків у сфері реєстрації прав на нерухоме майно.

Втрати державного бюджету сягатимуть 250 млн грн. Варто зауважити, що ці кошти нотаріуси сплачують до місцевих бюджетів,

– зазначила вона.

І наголосила, що на сьогодні у державних нотаріусів однакові тарифи з приватними. "Державні нотаріуси справляють державне мито, а приватні – плату у розмірі державного мита. Після скасування указу державний нотаріат коштуватиме значно дорожче, ніж приватний, і це призведе до його занепаду", – пояснила нотаріус.

Контрагрумент 1: Нотаріуси всього лиш втратять "тінь"

Керівник Офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук відзначив, що нині до державних нотаріусів з питаннями оформлення договорів з нерухомістю і так ніхто не звертається. Тому що з приватними легше "домовитись".

У реальності відбувається наступне: громадяни та юрособи, які часто стикаються з такими договорами, як правило, домовляються з нотаріусом про так званий "відкат". Наприклад, договір на суму 200 000 гривень, 1% оплати за послуги нотаріуса становитиме 2000. І тут вже і виникає момент "торгу": який з нотаріусів запропонує більшу частину з цих 2000 "повернути" – з тим і домовляться,

– пояснив Гончарук.

Громадяни влаштовують "аукціон", шукаючи вигідніші пропозиції

Інший момент: для громадян, які вперше продають чи купують нерухомість, існує інша схема: 1% за оплату послуг нотаріуса їм подається як обов'язкове державне мито, яке треба сплатити, а за послуги нотаріуса виставляють ще одну суму – в залежності від "апетиту" конкретного приватного нотаріуса.

Існує своєрідна підміна поняття. Коли працює державний нотаріус, він отримує з клієнта цей відсоток у вигляді держмита, який направляє до бюджету. Приватні нотаріуси цю суму теж подають як держмито, але по факту це їхній чистий прибуток, з якого вони платять певний податок, а інша частина суми – їхній дохід,

– пояснила експерт Офісу Олена Шуляк.

Тому боятися втрати доходів приватним нотаріусам немає сенсу, констатують експерти з дерегуляції. Відміна обов'язкового 1% – це всього лише крок до виведення цих коштів "з тіні".

Аргумент 2: Цінова конкуренція нотаріусів

Член ради Нотаріальної палати Кирило Нехимчук зауважив, що нотаріус не має можливості вільного ціноутворення і не повинен її мати. "Вільне ціноутворення, неврегульоване державою, веде безпосередньо до цінової конкуренції. А цінова конкуренція – це зубожіння нотаріату, а убогий нотаріус так само небезпечний для держави, як і вбогий суддя, вбогий прокурор або вбогий детектив НАБУ", – сказав він.

Держава не має права самоусунутися від регулювання оплати нотаріальних дій. А разом з Нотаріальною палатою повинна встановлювати норми, правила та критерії межі оплати за нотаріальні дії, впевнений Нехимчук.

Контраргумент 2: Конкуренція і вільне ціноутворення – є

Олексій Гончарук акцентував: спірний указ президента і регулювання питання оплати послуг приватного нотаріуса прямо порушує діючий Закон "Про нотаріат", де записано, що цінове регулювання на ринку приватних нотаріальних послуг – вільне. "Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою", – мовиться в Законі.

За словами Олени Шуляк – якраз у "погоні за клієнтом" приватні нотаріуси і пропонують "відкати" з суми 1% від договору. Особливо це стосується великих, багатомільйонних угод. Наприклад, оплата нотаріальних послуг по угоді з приватизації "Криворіжсталі" склала 242 мільйони гривень.

Вартість нотаріальних послуг по угоді продажу "Криворіжсталі" склала захмарні 242 мільйони доларів

Ми проводили опитування, зрозуміло, що анонімні. За їхніми результатами маємо, що "відкати" складають від 40 до 70% від суми того самого 1%, в залежності від суми договору,

– уточнила Шуляк.

Дешевше, дорожче чи чесніше

Олексій Гончарук відзначив, що скасування цього обов'язкового 1% за послуги нотаріусів може призвести до подешевшання нотаріальних послуг. А може й не призвести (хоча все-таки у Офісі впевнені, що ці послуги подешевшають). Це має врегулювати сам ринок.

Що точно відбудеться – скасування умов для виникнення корупційних дій і введення в оману споживачів послуг,

– впевнений Гончарук.

Без цього обов'язкового 1% робота нотаріусів стане просто чесною, переконані експерти. І чому нотаріуси бояться цієї чесності – до кінця не ясно. Менше з тим, через сильне лобі нотаріусів у Адміністрації Президента досі не можуть визначитись, чи варто скасовувати спірне регулювання шляхом скасування вищевказаного указу президента.