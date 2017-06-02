Нові серії легендарного мультфільму "Як козаки медицину випробовували"

У 2017 славетна трійця козаків з легендарного мультфільму "Як козаки…" зіштовхнеться з викликом, з яким до цього ніколи не мала справу, – з українською медициною.

У двох 30-секундних відео здоровань Грай, коротун Око і силач Тур будуть випробувати на собі все нове, що запроваджується в сучасній українській системі охорони здоров’я. Про це повідомляє прес-офіс проекту "Програма комунікації реформ в Україні".

За сюжетом козаки перебувають у самому розквіті сил. Упродовж життя вони жодного разу не скаржилися на здоров’я, а члени їхніх родин не потрапляли у медичні заклади. Але настає час і для цього. Трійця випробовуватиме на собі нововведення в медицині, зокрема, користуватиметься безкоштовними ліками, лікуватиме членів своїх родин та відвідуватиме лікарні в різних регіонах України. У роликах козаків усюди оточуватимуть жінки – мами, дружини, сестри.

"Трійця козаків – це образи, взяті з реального життя. У цих персонажах кожен з нас впізнає себе – вони, як і кожен з нас, звертаються до медичних закладів. Природна заощадливість, яка є у козаків, тобто у всіх нас, в крові, примушує героїв шукати шляхів для економії, – розповів автор сценаріїв мультфільмів Антон Базелінський. – Вже кілька десятків років ці персонажі знаходять виходи із будь-яких ситуацій. Тож усім нам варто придивитися, що вони робитимуть, коли їхнім рідним, односельцям будуть потрібні ліки та медичне обслуговування високого рівня. Гадаю, нам всім варто повчитися кмітливості козаків".

Як і раніше, здоровань Грай, коротун Око і силач Тур не будуть мовити. Думки та емоції вони висловлюватимуть діями, буде лише закадровий текст.

Анімаційні ролики "Як козаки медицину випробовували" – частина комунікаційної кампанії, покликаної привернути увагу широкої громадськості до змін у медицині.

Автори розраховують, що образи, знайомі українському народу вже 50 років, додадуть емоційного забарвлення та довіри до поточних змін у соціальній сфері. Медіа-кампанія за участі персонажів легендарного мультфільму, окрім відео, включатиме створення радіо-роликів та дотепних коміксів для друкованих ЗМІ та Інтернет-медіа.