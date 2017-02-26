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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Новий радник Трампа привселюндо визнав Росію ворогом, – ЗМІ

10:59, сьогодні 1184 Читать новость на русском
Герберт Макмастер та Володимир Путін
Герберт Макмастер та Володимир Путін / 24 Канал

Новий радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер зробив декілька заяв, які стосуються важливих питань, і вони значно різняться від позиції колишнього радника та самого Трампа.

Як пише CNN, під час засідання Ради національної безпеки США Макмастер, зокрема, назвав Росію ворогом, а не другом.

Така позиція контрастує з позицією головного стратега Білого дому – Стіва Беннона, – який називав Європейський Союз "неповноцінною конструкцією" і висловився за зміцнення зв’язків з окремими європейськими країнами.

Читайте також: Трамп звинуватив Росію у порушенні важливого договору

Крім того, Макмастер виступив на захист світового порядку, який встановився після Другої світової війни, заявивши про необхідність збереження миру і безпеки.

Теги: Новини Росії Політика Дональд Трамп США
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