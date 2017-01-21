Оборонятися було нічим, – "кіборги" поділилися спогадами про захист Донецького аеропорту

242 дні героїчні бійці боронили донецький аеропорт. Українські військові робили те, що здавалось би не під силу людині. За це бойовики почали називати незламних воїнів "кіборгами".

"Кіборги" тримали оборону 5 місяців. Наприкінці січня – після того, як підірвали останні опори – українські війська залишили аеропорт.

81 окрема аеромобільна бригада обороняла Донецький аеропорт починаючи з грудня 2014 року. Імена полеглих героїв підрозділу довгим списком висічені на гранітному постаменті. Тих, хто героїчно втратив життя у бетонних руїнах та тих, хто зміг вцілити згадують без зайвих слів на території частини.

Душевний стан дуже неспокійний, коли ти навіть очі не заплющуєш – а перед очима все-рівно стоять ті кадри. В мене таке відчуття ніби я там був ще вчора,

– згадує боєць 81-ої ОАеМБр, захисник аеропорту Павло Кочубей.

Військовий у складі групи з 14 вояків вийшли з руїн аеропорту у ніч на 21 січня. Один із них потрапив у полон.

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Залишалося біля 17-18 людей. Серед них були і тяжко поранені, і ті, хто вирішили з ними лишитися. Оборонятися було нічим. Практично всі боєприпаси лишилися під завалами. В кого був на руках автомат, декілька ножів і все,

– розповідає "кіборг".

Їхня група то пішки, то повзучи вийшла завдяки густому туману і командиру. Він пішов вперед, на імовірне мінне поле.

Його позивний "Халк". Він сказав, що піде першим. І попросив у випадку, якщо підірветься – дотягнути його,

– додає військовий.

Екс-боєць 81-ої ОАеМБр Ігор Єфименко згадує про останнє повідомлення від військових, які охороняли аеропорту.

Виходить на зв’язок – вибух і рація мовчить. Ми просто вирубали рацію, щоб вона не потрапила "сєпарам" в руки. Я їх дистанційно вирубав і викреслював із списку. Так, це жорстоко, але це робота,

– згадує боєць.

В останні дні оборони Донецького аеропорту, поки рації ще працювали, бійці не панікували і не опускали рук. І попри це – було дуже важко. Підмога пробитися не могла.

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І попри важкі спогади, в аеропорт хочуть повернутись. В честь тих, хто поліг в його стінах.