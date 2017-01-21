  • укр
  • рус
20:40
21 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Де лікується Путін. Золотий православний телефон
Вєсті Кремля
20:03, сьогодні
Вєсті.UA. Як виглядає
Вєсті.UA
19:41, 20 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 19:00: Масштабна пожежа на ринку в Одесі. Перший день Трампа
Випуск новин
20:05, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Оборонятися було нічим, – "кіборги" поділилися спогадами про захист Донецького аеропорту

20:04, сьогодні 218 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

242 дні героїчні бійці боронили донецький аеропорт. Українські військові робили те, що здавалось би не під силу людині. За це бойовики почали називати незламних воїнів "кіборгами".

"Кіборги" тримали оборону 5 місяців. Наприкінці січня – після того, як підірвали останні опори – українські війська залишили аеропорт.

81 окрема аеромобільна бригада обороняла Донецький аеропорт починаючи з грудня 2014 року. Імена полеглих героїв підрозділу довгим списком висічені на гранітному постаменті. Тих, хто героїчно втратив життя у бетонних руїнах та тих, хто зміг вцілити згадують без зайвих слів на території частини.

Душевний стан дуже неспокійний, коли ти навіть очі не заплющуєш – а перед очима все-рівно стоять ті кадри. В мене таке відчуття ніби я там був ще вчора,
– згадує боєць 81-ої ОАеМБр, захисник аеропорту Павло Кочубей.

Військовий у складі групи з 14 вояків вийшли з руїн аеропорту у ніч на 21 січня. Один із них потрапив у полон.

Читайте також: Захисники неба. Як легендарні "кіборги" боронили донецький аеропорт (унікальні кадри)

Залишалося біля 17-18 людей. Серед них були і тяжко поранені, і ті, хто вирішили з ними лишитися. Оборонятися було нічим. Практично всі боєприпаси лишилися під завалами. В кого був на руках автомат, декілька ножів і все,
– розповідає "кіборг".

Їхня група то пішки, то повзучи вийшла завдяки густому туману і командиру. Він пішов вперед, на імовірне мінне поле.

Його позивний "Халк". Він сказав, що піде першим. І попросив у випадку, якщо підірветься – дотягнути його,
– додає військовий.

Екс-боєць 81-ої ОАеМБр Ігор Єфименко згадує про останнє повідомлення від військових, які охороняли аеропорту.

Виходить на зв’язок – вибух і рація мовчить. Ми просто вирубали рацію, щоб вона не потрапила "сєпарам" в руки. Я їх дистанційно вирубав і викреслював із списку. Так, це жорстоко, але це робота,
– згадує боєць.

В останні дні оборони Донецького аеропорту, поки рації ще працювали, бійці не панікували і не опускали рук. І попри це – було дуже важко. Підмога пробитися не могла.

Читайте також: Трагічна роковина подвигу українських "кіборгів" – кадри пробирають до мурашок

І попри важкі спогади, в аеропорт хочуть повернутись. В честь тих, хто поліг в його стінах.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Кіборги Донецький аеропорт
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Беженец от Путина пытался совершить самоубийство
сьогодні, 16:52 Беженец от Путина пытался совершить самоубийство
Михайло Голубєв 1 2825
Захисники неба. Як легендарні
сьогодні, 15:09 Захисники неба. Як легендарні "кіборги" боронили донецький аеропорт (унікальні кадри)
Ірина Вовк 1 2821
Украинской власти нужно посмотреть правде в глаза, какой бы страшной она не была
сьогодні, 15:01 Украинской власти нужно посмотреть правде в глаза, какой бы страшной она не была
Дмитро Бєлобров 10227
Бойцы любят воспевать войну – война воздает тем, кто выжил
сьогодні, 12:03 Бойцы любят воспевать войну – война воздает тем, кто выжил
Володимир Шередега 1045
Живі ланцюги і флешмоби: як Україна святкуватиме День Соборності
сьогодні, 11:00 Живі ланцюги і флешмоби: як Україна святкуватиме День Соборності
585
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Порошенко поки не дав згоди на зустріч з Путіним, – джерело
 11 жовтня 2016 , 00:08
Відразу 7 авто потрапили в аварію у Харкові
 18 грудня 2016 , 15:25 1
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук