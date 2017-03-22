Одеські активісти виявили небезпечне сміттєзвалище, яке загрожує всьому місту

Одеські активісти оголосили про боротьбу зі стихійними сміттєзвалищами. Вони з'ясували, що в самому місті роками самовільно викидають відходи, а поруч зі славнозвісним ринком під Одесою недавно знайшли партію використаних батарейок.

Розчищати це звалище активісти почали самотужки. Аби долучити якнайбільше людей, поширили інформацію в соцмережах. Окрім батарейок, тут тисячі нових пластикових пачок для навушників, перехідників та зарядок.

Активісти впевнені, – усе це опинилося поруч із відомим ринком невипадково.Водночас, екологи коментувати ситуацію із самовільним сміттєзвалищем відмовилися. Кажуть, що про це звалище вперше чують.

Ще одне стихійне звалище є і в самій Одесі. Тут воно не один рік, але лиш тепер людям увірвався терпець. Адже, десятки гектарів поля незаконно завалені будівельними та побутовими відходи. Більше того, з'ясувалося, що тут є свої правила, блок-пости і навіть ціна.

Обурені мешканці із сусідніх будинків звернулися до екологів. Вони відібрали проби грунту для проведення аналізів.



Головна проблема у тому, що це звалище знаходиться на полях зрошення. За даними державної екологічної інспекції Одещини тут щодня розвантажуються приблизно 300-500 фур зі сміттям. Неподалік житлові будинки та Хаджибейський лиман.

При цьому отруйні речовини потрапляють в грунтові води. На місце звалища активісти також викликали поліцію. Ведеться слідство.

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