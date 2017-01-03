Одне з українських міст готове перепоховати прах Олександра Олеся

Привезти та перепоховати рештки Олександра Олеся готові у Тернополі. Гроші, потрібні для цього, виділять з міського бюджету.

У мерії уже навіть підшукали місце для захоронення українського письменника. Якщо родичі погодяться, – Олеся разом з дружиною поховають у Пантеоні українських Героїв, що в тернопільському Парку Слави.

Чиновники додають, що Тернопільщина тісно пов’язана із сином Олександра Олеся – Олегом Кандибою. Адже у 1942 році в Почаєві, що на Тернопільщині, його обрали заступником керівника ОУН. Тож син письменника більше року прожив у цьому регіоні.

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Нагадаємо, 3 січня у Чехії спалахнув скандал щодо могили українського письменника Олександра Олеся, тіло якого хочуть примусово ексгумувати.



У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко доручив МЗС України терміново втрутитися в ситуацію. Відтак, після втручання українських дипломатів останки Олександра Олеся та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища.