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Одне з українських міст готове перепоховати прах Олександра Олеся

20:56, сьогодні 395 Читать новость на русском
Парк слави у Тернополі
Парк слави у Тернополі

Привезти та перепоховати рештки Олександра Олеся готові у Тернополі. Гроші, потрібні для цього, виділять з міського бюджету.

У мерії уже навіть підшукали місце для захоронення українського письменника. Якщо родичі погодяться, – Олеся разом з дружиною поховають у Пантеоні українських Героїв, що в тернопільському Парку Слави.

Чиновники додають, що Тернопільщина тісно пов’язана із сином Олександра Олеся – Олегом Кандибою. Адже у 1942 році в Почаєві, що на Тернопільщині, його обрали заступником керівника ОУН. Тож син письменника більше року прожив у цьому регіоні.

Читайте також: Перепоховання Олександра Олеся: яке рішення пропонує Мінкульт

Нагадаємо, 3 січня у Чехії спалахнув скандал щодо могили українського письменника Олександра Олеся, тіло якого хочуть примусово ексгумувати.

У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко доручив МЗС України терміново втрутитися в ситуацію. Відтак, після втручання українських дипломатів останки Олександра Олеся та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища.

Теги: Україна Перепоховання Олександра Олеся Тернопіль
Джерело: 24 Канал
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