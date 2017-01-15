Одного з трьох загиблих під Маріуполем піхотинців поховали

На Сумщині поховали молодшого сержанта Миколу Охріменка – одного з трьох зниклих поблизу Маріуполя морських піхотинців.

Про це повідомляє Укрінформ.

Попрощатися із військовим зібралося кілька сотень людей.

Поховали чоловіка на кладовищі у селі Яструбине Сумського району біля батька та брата. На цьому наполягла 82-річна мати Миколи.

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Нагадаємо, 12 січня родичі морських піхотинців повідомили, що всі троє загинули. Їхні тіла потрапили до бойовиків. Проте в Міноборони не змогли підтвердити інформацію, що зниклі на Різдво морпіхи загинули.



13 січня бойовики передали тіла трьох бійців Україні.