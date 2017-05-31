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Одразу сімом російським артистам заборонили в'їзд в Україну

19:04, сьогодні 16819 Читать новость на русском
Одразу 7 російським артистам заборонили в'їзд в Україну
Одразу 7 російським артистам заборонили в'їзд в Україну / ukr.media

Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну цілій компанії артистів з Росії. У "чорному списку" опинились Микита Міхалков, Михайло Задорнов, Леонід Ярмольник та інші.

Про це повідомили активісти громадської організації "Відсіч", які на своїй сторінці у Facebook опублікували заяву від СБУ.

У документі зазначено, що заборонено перетинати російсько-український кордон артисту Михайлу Задорнову, шоумену Леоніду Ярмольнику, режисерові Микиті Міхалкову, співачці Надії Бабкіній, а також акторам – Станіславу Говорухіну, Ірині Алфьоровій та Олексію Паніну.

СБУ звернулося до Міністерства культури, яке тепер має внести цих "рашистів" до Переліку осіб, які загрожують нацбезпеці. Внесення цих негідників до "чорного списку" дозволить нарешті прибрати їхній "культурний" продукт з наших екранів,
– йдеться у повідомленні.

Служба безпеки розглянула лише 100 осіб з 600, поданих на розгляд громадською організацією. Активісти обурені, адже за їхніми словами, всі представники російського шоу-бізу, яких вони подавали СБУ, підписали "заяву на підтримку політики Путіна щодо України, яка знаходиться у вільному доступі на сайті російського Мінкульту".

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"А деякі ще й відзначилися кричущими антиукраїнськими заявами і діями. Зокрема, "чистими" виявилися такі вірні "путінці" як Олександр Панкратов-Чорний, Геннадій Хазанов, Лоліта Мілявська (хоча їй і заборонений в'їзд, але в "чорний список" не внесена) і Федір Добронравов", – зазначили активісти.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі зазначили, що в'їзд в Україну заборонили майже 40 російським артистам і співакам.

Додамо, на початку травня ДПСУ на три роки заборонила в’їзд до України двом журналісткам російського видання, які планували потрапити на Євробачення.

Теги: Україна LifeStyle Новини Росії Україна – Росія СБУ
Джерело: 24 Канал
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