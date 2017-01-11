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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Офіцери Росії в місії ОБСЄ – це кадрові працівники ГРУ або ФСБ, – генерал-майор

12:35, сьогодні 12064 Читать новость на русском
Місія ОБСЄ на Донбасі
Місія ОБСЄ на Донбасі / Getty Images

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі є 652 спостерігачі, і 39 з них – росіяни.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів генерал-майор Борис Кременецький, який керував українською стороною Спільного центру з контролю та координації.

Я впевнений, що будь-які російські офіцери в місії ОБСЄ – це кадрові співробітники або ГРУ, або ФСБ. Іншого там просто бути не може,
– заявив Кременецький.

Він навів приклад, коли один зі спостерігачів – представник європейської країни, але захищав у Санкт-Петербурзі роботу на тему "Борці за свободу Донбасу".

Окрім того, в СЦКК немає гарантій, що інші країни не можуть надавати інформацію. Так, є дуже багато колишніх офіцерів з інших країн, які свого часу навчалися в радянських військових закладах.

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Але якщо ми помічаємо якогось спостерігача за підозрілими справами, ми про це інформуємо. Були такі випадки... Тоді деякі спостерігачі просто залишали місію і їхали додому,
– розповів Кременецький.

Теги: Україна Війна на Донбасі ОБСЄ Україна-Росія ФСБ Російські ГРУшники
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