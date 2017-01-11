Офіцери Росії в місії ОБСЄ – це кадрові працівники ГРУ або ФСБ, – генерал-майор

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі є 652 спостерігачі, і 39 з них – росіяни.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів генерал-майор Борис Кременецький, який керував українською стороною Спільного центру з контролю та координації.

Я впевнений, що будь-які російські офіцери в місії ОБСЄ – це кадрові співробітники або ГРУ, або ФСБ. Іншого там просто бути не може,

– заявив Кременецький.

Він навів приклад, коли один зі спостерігачів – представник європейської країни, але захищав у Санкт-Петербурзі роботу на тему "Борці за свободу Донбасу".

Окрім того, в СЦКК немає гарантій, що інші країни не можуть надавати інформацію. Так, є дуже багато колишніх офіцерів з інших країн, які свого часу навчалися в радянських військових закладах.

Читайте також: Посол пояснив, що означає для України візит глави ОБСЄ на Донбас

Але якщо ми помічаємо якогось спостерігача за підозрілими справами, ми про це інформуємо. Були такі випадки... Тоді деякі спостерігачі просто залишали місію і їхали додому,

– розповів Кременецький.