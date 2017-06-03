Опам'яталися: севастопольці вийшли на "Майдан" і вимагають референдуму

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В Криму люди вийшли на "Майдан" з протестами. Наприклад, у Керчі робітники заводу вимагають погасити їм заборгованість зарплати, яка назбиралася після того, як підприємство було націоналізоване.
На севастопольському Майдані незадоволених було ще більше й вони вимагали референдуму. Ні, не за повернення в Україну. А за свою приватну землю. Понад 2 тисячі людей вийшли на вулицю, бо окупаційна влада може відібрати їхні приватні землі. Зокрема, на користь Чорноморського флоту.
У всіх районах міста мітингували проти нового проекту генерального плану, який розробили в Москві. Як виявилось, люди вийшли невдоволеними, що їхні території отак просто передадуть у "державну власність".
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Дивіться повний випуск програми "Крим. Реалії" на 24 Каналі о 18:00.
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