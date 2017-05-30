Опозиція Молдови робить "підніжки" Додону, щоб протистояти Кремлю, – експерт

В Молдові, незважаючи на проросійського президента Ігоря Додона, досить сильною є парламентсько-урядова опозиція, яка виступає проти політики Кремля і за євроінтеграцію. Хоча опозиція програла на президентських виборах, зараз вони роблять такі собі "підніжки" Додону, щоб протистояти РФ.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, коментуючи оголошення міністерством закордонних справ Молдови п'ятьох співробітників посольства Російської Федерації персонами нон грата.

Як зазначив експерт, раніше опозиція назвала територію Придністров’я окупованою Росією, тепер через підозру у шпигунстві і держзраді висилають російських дипломатів.

Молдова зараз – одне з полів битви і протистояння російським загарбницьким планам. Тим більше, що Кремль має інструмент вічного подразнення – Придністров’я. Опозиція чинить цьому опір. Молдова – це парламентська країна, можливо, з дещо хаотичною, але все ж таки демократією. Протистояння між президентом і парламентсько-урядовою опозицією демонструє силу інституцій, які виросли в Молдові за роки незалежності. Там є опозиція, яка готова захищати честь країни, національні інтереси,

– наголошує Давидюк.

Як підкреслює політолог, є ще один важливий момент. Кремль боїться, що в Молдові дуже багато доказів політичної корупції Путіна. Брат президента РФ – Ігор Путін через молдовські банки виводив гроші для підкупу європейських політиків за схемою так званих обірваних кредитів.

"Європейським партіям чи політикам росіяни давали "кредит", а потім робили вигляд, що його не треба повертати. ЗМІ писали про те, що на політичну корупцію таким чином з Росії вивели близько 20 мільярдів доларів. Тому наступним кроком молдовської опозиції може стати дуже великий європейський скандал по викриттю підкупу політиків і чиновників. Це ще більше вдарить по Путіну і зробить його нерукопожатним", – переконаний Микола Давидюк.

За словами експерта, якщо спливуть прізвища, приміром, греків, італійців, проросійських німців, тоді Молдова стане медійною площадкою №1 у світі. І цього боїться Путін. Як вважає Микола Давидюк, ці молдовські банки для Путіна можуть стати такою собі амбарною книгою, як у випадку з "чорною бухгалтерією" Партії регіонів.

Нагадаємо, у Молдові оголосили п'ятьох співробітників посольства Російської Федерації персонами нон грата. Цю інформацію підтвердила речниця Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Ана Самсон. За інформацією молдовського ресурсу NewsMaker, одним із тих, кого виганяють з країни, виявився помічник військового аташе посольства Росії в Молдові Олександр Грудін, який, зокрема, є фігурантом справи про шпигунство та держраду.



Президент Молдови Ігор Додон рішення уряду вислати з країни п’ятьох російських дипломатів назвав обурливим.